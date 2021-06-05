صفقات برشلونة | ظهور خصم شرس في صفقة فينالدوم!

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دخل مسئولو نادي باريس سان جيرمان في منافسة شرسة مع نادي برشلونة، من أجل قطع الطريق على صفقات البرسا والحصول خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب فريق ليفربول.
وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الشهر الجاري ورفض التجديد للريدز؛ بحثا عن تجربة جديدة خارج أسوار النادي بداية من الموسم المُقبل.
وقد العملاق االباريس عرضًا بقيمة 8 مليون يورو نحو ضعف عرض برشلونة، مما يصعب الأمر على النادي الكتالوني بسبب الأزمة الاقتاصدية التي يمر بها بعد جائحة كورونا، وفقا لما ورد بصحيفة فووت ميركاتو.
وخاض فينالدوم 51 مباراة مع ليفربول خلال الموسم المنقضي في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.
ولن يُعدل برشلونة من عرضه من الناحية المالية لأن خوان لابورتا رئيس النادي ينتهج سياسة التقشف ويتطلب من الوافدين الجدد تقديم تضحيات للعب لبرشلونة، على صورة أجويرو الذي قسّم راتبه على أربعة للتوقيع.
وحصل نادي برشلونة على خدمات المهاجم سيرجيو أجوير والمدافع جارسيا، لاعبا مانشستر سيتي مجانًا، منذ عدة أيام.
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