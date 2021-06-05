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صفقات برشلونة | ظهور خصم شرس في صفقة فينالدوم!

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أحمد قنديل 0 تبليغ

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صفقات | ظهور خصم شرس في صفقة فينالدوم! - صور Reu

دخل مسئولو نادي باريس سان جيرمان في منافسة شرسة مع نادي برشلونة، من أجل قطع الطريق على صفقات البرسا والحصول خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب فريق .

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الشهر الجاري ورفض التجديد للريدز؛ بحثا عن تجربة جديدة خارج أسوار النادي بداية من الموسم المُقبل.

وقد العملاق االباريس عرضًا بقيمة 8 مليون يورو نحو ضعف عرض برشلونة، مما يصعب الأمر على النادي الكتالوني بسبب الأزمة الاقتاصدية التي يمر بها بعد جائحة ، وفقا لما ورد بصحيفة فووت ميركاتو.

وخاض فينالدوم 51 مباراة مع ليفربول خلال الموسم المنقضي في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

ولن يُعدل برشلونة من عرضه من الناحية المالية لأن خوان لابورتا رئيس النادي ينتهج سياسة التقشف ويتطلب من الوافدين الجدد تقديم تضحيات للعب لبرشلونة، على صورة أجويرو الذي قسّم راتبه على أربعة للتوقيع.

وحصل نادي برشلونة على خدمات المهاجم سيرجيو أجوير والمدافع جارسيا، لاعبا مانشستر سيتي مجانًا، منذ عدة أيام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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