فرجاني ساسي يستقر على الانتقال إلى الدوري القطري

صفقات الزمالك | فرجاني ساسي يُحيى مفاوضاته مع الدحيل القطري - صور Reu

استقر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، على الانتقال إلى الدوري القطري (دوري نجوم قطر) من بوابة نادي الريان أو الدحيل، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2021/2020، بعد أن تعاقد معه الأبيض في صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.

وأعلن نادي الدحيل القطري، رحيل إدواردو بيريرا رودريجيز “دودو”، وعدم تجديد إعارته من بالميراس البرازيلي، بالإضافة إلى انتهاء إعارة اللاعب علي كريمي القادم من صفوف نادي قطر، كما أعلن مهدي بن عطيه رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري؛ ليصبح الطريق مفتوحا أمام انضمام فرجاني ساسي.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقال فرجاني ساسي إلى الدوري القطري، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون عقب نهاية التوقف الدولي قبل انتصاف شهر يونيو الجاري.

وكتب ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: ‏رسميًا وعلي مسئوليتي الشخصية انتهي مشوار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك واللاعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري، وتم توقيع العقود في تركيا والاعلان الرسمي من جانب النادي واللاعب بعد التوقف الدولي مباشرة.