شكرا لقرائتكم خبر عن «رابونا» لاميلا تهزم محمد صلاح في جائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا، لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على محمد صلاج، جيمس ماديسون، ومانويل لانزيني، وسباستيان هالار، وبرونو فيرنانديز، جيسي لينجارد، وإدينسون كافاني الذين كانوا يتنافسون على اللقب الفردي.

وفاز لاميلا بجائزة هدف الموسم في بريميرليج، بفضل هدفه على طريقة «رابونا» في شباك نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي، بفضل هدفه في شباك وست هام يونايتد.