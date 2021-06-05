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«رابونا» لاميلا تهزم محمد صلاح في جائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا، لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف خلال هذا الموسم في الممتاز، متفوقًا على محمد صلاج، جيمس ماديسون، ومانويل لانزيني، وسباستيان هالار، وبرونو فيرنانديز، جيسي لينجارد، وإدينسون كافاني الذين كانوا يتنافسون على اللقب الفردي.

وفاز لاميلا بجائزة هدف الموسم في بريميرليج، بفضل هدفه على طريقة «رابونا» في شباك نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي، بفضل هدفه في شباك وست هام يونايتد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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