شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: حازم إمام جاهز للمشاركة أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إن حازم إمام سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في مواجهة أسوان المقبلة بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع أسوان يوم 16 من يونيو الحالي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وأضاف الطبيب أن حازم اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له وأنه تماثل للشفاء من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي.

ويستأنف الزمالك تدريباته عند السادسة مساء «السبت» بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراة الجونة الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل.

وسينتظم حازم في التدريبات الجماعية «الأحد» تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.