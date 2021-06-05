شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يوضح حقيقة إصابة عبد الرحمن مجدي المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بأن ما تردد عن إصابة عبدالرحمن مجدي جناح الفريق الدولي بتليف في العضلة الضامة غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف طبيب الاسماعيلي :”اللاعب لا يعاني من إصابة مزمنة، أزمة اللاعب وطول فترة غيابه تتمثل في استعجاله العودة خلال الفترة الماضية دون اكتمال شفائه وهو أدى لاستمرار ابتعاده عن الملاعب حتى الآن”.

وأضاف طبيب الإسماعيلي:”اللاعب الدولي خضع مؤخرا لكشف طبى والذي أظهر اكتمال شفائه من التمزق في العضلة الضامة وسيعود للتدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي وضع بشكل مختلف ليضمن عودته لصفوف الفريق بشكل تدريجي مع تجنب تعرضه للإصابة مجددا”.

وتعرض عبدالرحمن مجدي للاصابة في مباراة الانتاج الحربي بالدور الأول للدوري، وغاب على إثرها طوال الفترة المنقضية.