شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال مجلي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة انتقال محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تليفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية، عن مفاوضات نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع محمد مجلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».

وأضاف :«لن نفرط في خدمات مجلي، أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في نهاية الموسم الحالي، نظرًا لحاجة الفريق لخدمات جميع اللاعبين في الموسم المقبل، حتى نستطيع المنافسة على المربع الذهبي».

وأشار :«الزمالك لم يطلب تفعيل عقد شراء التونسي سيف الدين الجزيري، لم يأت حتى الآن وقت تفعيل بند شراء اللاعب».