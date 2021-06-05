شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى الاثنين المقبل لإعلان تفاصيل بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى للخماسى الحديث مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك فى الحادية عشرة صباح الاثنين المقبل بأحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021.