شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز: مصر دولة كبيرة وانتظروا المزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، عن سعادته لاستضافة القاهرة منافسات كأس العالم للجمباز الفني، والمقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وأعرب عن سعادته بالتواجد فى مصر وسط ترحاب الجميع بالمدينة التاريخية القاهرة واستضافتها كأس العالم للجمباز، وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن الدولة المصرية واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قدما كل الدعم المطلوب لإنجاح البطولة على المستويين الفني والمادي.

وأضاف "وتنابي"، أنه تلقى ردود فعل إيجابية من جميع الوفود المشاركة فى البطولة على مستوى الإقامة والملاعب وأيضا الانتقالات وأن الجميع لديه حالة من الرضا على الإمكانيات التي تم توفيرها لخدمة البطولة والوفود المشاركة.

وتابع، "رأينا جميعا قدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر الأحداث الرياضية في ظل ظروف صعبة يعاني منها العالم، ونأمل في أن تستضيف القاهرة المزيد من بطولات الجمباز خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، "منح مصر تنظيم أول كأس عالم للجمباز تقام فى أفريقيا هو اعتراف منا بقدرة الدولة المصرية وشبابها على استضافة أكبر وأهم الأحداث، والنجاح المبهر الذي تحقق حتى الآن سيكون عامل هام في أن تحظى القاهرة بالمزيد من الأحداث خلال السنوات المقبلة".

ووجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز قبل عودته لبلاده الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حسن الاستقبال، معربًا عن ثقته في نجاح تنظيم مصر للبطولة بفضل توفير كل الاحتياجات والمستلزمات، وتضافر الجهود بين الاتحاد المصري للجمباز ووزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة في متابعة كافة الاستعدادات.

وتشهد البطولة مشاركة 16 دولة وهي أذربيجان وتشيلي وكرواتيا قبرص والمجر والاردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر البلد المنظم.