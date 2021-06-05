شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تعيين جهاد عرفة مديرا فنيا لمنتخب الصالات خلفا لهشام صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إجراء تعديلات على تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة الصالات، ليكون على النحو التالي، تامر اسماعيل مديرا للمنتخب، جهاد عرفة مديرًا فنيا، سامح صالح مدربا، ياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى، عمرو سالمان إداريًا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني أولى استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا سبتمبر المقبل، حيث يقيم معسكرًا السبت المقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتى التغيير فى تشكيل جهاز المنتخب بعد استقالة هشام صالح المدير الفنى السابق للفريق، ورفضه استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.

وتضمنت الاستقالة التي تقدم بها هشام صالح 15 سببا، أبرزها سوء الإدارة من قبل اللجنة الثلاثية وعدم الاهتمام بالمنتخب والاستعداد الغير جيد للبطولة العربية بعد قرار عودة الفريق للتدريبات قبل البطولة بثلاثة أسابيع.

وأرسل هشام صالح، استقالة رسمية صباح اليوم السبت، إلى اتحاد الكرة معتذرًا عن قيادة الفراعنة في كأس العالم ، وتحديدًا بعد إقالة الجهاز المعاون له وتعيين جهاز جديد دون العودة إليه.

وتوج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التى استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجارى واختتمت فعالياتها مؤخرا.

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز على نظيره منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي،فى قبل النهائى ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية لمواجهة المغرب قبل أن يخسر برباعية.