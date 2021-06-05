شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح فوزى لاعبة الطائرة: هوايتى "الرسم" ونجمى المفضل أحمد رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فرح فوزى" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة وايت صوص.

من نجمك المفضل؟

أحمد رمزى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مذيعة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ بتجاهل المعاكسات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

هند رستم أو أمينة خليل.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل يكون رياضى.