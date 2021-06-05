شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مهاجم من أب مصرى وأم أوروبية أولى صفقات سموحة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن أولى صفقات الفريق الصيفية عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا، «سموحة يوقع أولى صفقاته السوبر للعام الجديد، لاعب 20 عاما مصرى الأب، أوروبي الأم يلعب فى خط الهجوم، هذا اللاعب تخرج فى أكاديمية فرنسا التى أفرزت نجوم العالم، وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر، وسموحة لم يدفع مليما واحدا في انتقالة»، نتمني لك ولنا التوفيق".





من ناحية أخرى، حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير الثنائي مصطفي فتحي المعار إلى سموحة ورزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري، بعدما طلب من إدارة النادي عودتهما وعدم التفريط في كلا الثنائي سواءا عن طريق البيع او الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه أن المستوي الفني الذى يقدمه الثنائي فى الدور الثاني للدورى يؤكد انهما سيكونا إضافة للفريق في الموسم المقبل خاصة ان الزمالك يحتاج الي تدعيم في الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقي المعارين في ظل عدم ظهور أحدا منهم بمستوي ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه او مصطفي فتحي .