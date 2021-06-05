الامارات | توفير فحوصات (PCR) مجانية لجماهير منتخب الإمارات في مباراة تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير فحوصات (PCR) مجانية لجماهير منتخب الإمارات في مباراة تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم وبالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية.عن توفيره لفحوصات ( PCR) مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب تايلاند يوم بعد غد الإثنين بإستاد زعبيل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 و كأس آسيا 2023.

وستجرى الفحوصات يوم غد الأحد في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج بدبي ، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية من الساعة 4 إلى 7 مساء .

ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية .

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس عن توفر تذاكر مباراة الإثنين عبر الموقع الإلكتروني" بلاتينيوم ليست" تيسيرا على الجماهير الراغبة في حضور مباريات الأبيض وباق المنتخبات في المجموعة، وأنه بإمكان الجماهير حجز مقاعدهم الكترونيا بكل سهولة.

وكانت جماهير الأبيض قد حضرت بشكل فعال في مباراة ماليزيا والتزمت بالإجراءات والوقائية والاحترازية المعتمدة سواء قبل المباراة أو خلالها، او في طريقة الخروج بعد المباراة، كما كان لتشجيعهم ـاثير إيجابي كبير على أداء المنتخب الذي انجز مهمته أمام ماليزيا وحقق الفوز. وقد سمحت الجهات المختصة للجماهير بحضور بنسبة 30 % من المدرجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلب توفير فحص سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة، والالتزام بارتداء الكمامة مع توفير المسافات البينية لتحقيق التباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news