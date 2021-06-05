الامارات | رونالدو يطب اسقاط دعوى عارضة الأزياء الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطب اسقاط دعوى عارضة الأزياء الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محامو النجم البرتغالي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، طالبوا بإلغاء دعوى الاغتصاب المقدمة ضده من عارضة الأزياء الأميركية كاثرين مايورغا، بدعوى استخدام محاموها لأساليب مضللة بالكشف عن عدد من الوثائق الخاصة لدى الشرطة.

وقالت الصحيفة، إن: "النجم البرتغالي رونالدو طالب بإسقاط قضية الاغتصاب المرفوعة ضده، بعد أن سرب محامو عارضة الأزياء الأميركية، عددا من الوثائق التي تتعلق بالقضية تم نشرها موقع "فوتبول ليكس".

وأوضحت الصحيفة، أن: "فريق المحامين التابع لرونالدو، أدعى أن محامي الشابة الأمريكية تواصلوا مع المتسللين لوثائق الشرطة بهدف الحصول عليها، من دون الكشف عن ذلك للمحكمة التي تتولى القضية، قبل أن يتم تسريب الوثائق سراً إلى موقع فوتبول ليكس الذي قام بنشرها".

وأضافت: "طالب محامو رونالدو هيئة المحكمة بإلغاء دعوة الاغتصاب، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء جميع الوثائق الحساسة في القتضية التي تم الحصول عليها من تسريبات فوتبول ليكس".

يذكر أن كاثرين مايورغا طالبت في العام 2018، إلغاء إجراءات التسوية التي تمت في القضية بعد الشكوى الأولى التي تم رفغها صيف 2009، وحصلت بموجبها على مبلغ يصل إلى 375 ألف دنيه إسترليني، خصوصاً أن عارضة الأزياء الأميركية تطالب حالياً أمام محكمة في لاس فيغاس بتعويضات تصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني.

وينفي النجم البرتغالي رونالدو مزاعم مايورغا التي التقاها في لاس فيغاس صيف 2009، ويصر كريستيانو على براءته من تهمة الاغتصاب.

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