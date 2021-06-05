شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتي منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا الوديتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ للمنتخب الأولمبي معسكرة المغلق بالعين السخنة، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام جنوب إفريقيا.

وأعلن غريب أن مباراة جنوب أفريقيا الودية الاولى تحدد لها يوم 10 يونيو الجارى في السويس، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا أيضا يوم 13 من نفس الشهر بالقاهرة.

واكد المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أنه سيتم إرسال القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد يوم 30 من الشهر الجاري، على أن يتم إقامة معسكر في بداية يوليو المقبل، بينما ستسافر البعثة إلى اليابان يوم 16 من الشهر ذاته .

وقال غريب: نسعى من خلال المباراتين الوديتين إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنه للاعبين والجهاز الفني خصوصا بعد فترة طويلة من الغياب عن التجمعات .

وأضاف: منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي لديه 10 لاعبين محترفين في أوروبا على أعلى مستوى، ويتميز بقوة البنيان، وهو تجربة قوية قبل مباريات الأولمبياد .