شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يطالب اتحاد الكرة بسرعة حسم موقف الثلاثي الكبار من الاولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي تواجد أعضاء اللجنة الثلاثية المكفلة بادارة اتحاد الكرة، بمعسكر المنتخب الذي يستعد لمباراتي جنوب أفريقيا الوديتين، وطالبهم غريب بسرعة حسم موقف الثلاثى المقرر ضمهم خلال منافسات المنتخب الاوليمبي باولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الشهر المقبل .

حيث أكد غريب أن الوقت لا يسمح بالانتظار أكثر من ذلك وعلى اتحاد الكرة مخاطبة الأندية الثلاثة لتحديد موقف اللاعبين .

ووعد مجاهد المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن الساعات القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن موقف اللاعبين الأخير .

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي أن غريب اتفق مع لاعبي المنتخب على منح شارة القيادة لمحمد صلاح في حال تواجده رسميا وقال غريب للاعبين: شرف كبير تواجد لاعب بحجم محمد صلاح بينكم وأقل تقدير حمل شارة القيادة وهو ما رحب به اللاعبين على الفور .