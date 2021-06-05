شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلن عن موعد إختبارات الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد القماش رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى بدء فترة الاختبارات لضم ناشئين جدد لفرق القطاع من مواليد 2007 وحتى 2001، وذلك اعتبارا من يوم 12 وحتى 30 يونيو الجارى.وأضاف القماش في تصريحات للمركز الاعلامى :”الاختبارات تنطلق يومى السبت والثلاثاء لمواليد 2005/2006/2007 والأحد والاربعاء لمواليد 2001/2002/2003/2004 على الملعب الفرعى “2” بمقر النادى الإسماعيلى بداية من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وشدد القماش على ان الاختبارات تقام تحت إشراف كبار المدربين لاكتشاف واختيار أفضل العناصر الشابة القادرة على ارتداء قميص.