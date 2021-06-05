شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يرفض سحب شكواه ضد الزمالك من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك سحب شكواه ضد الزمالك من اتحاد الكرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدي النادي.

وتقدم فرجاني ساسي، بشكوي ضد الزمالك لدي لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، يتظلم فيها من عدم الحصول على مستحقاته لدي النادي سواء عن مكافآت المباريات أو الدفعة المتبقية له من تعاقده مع الزمالك والتي فات موعد استحقاقها.

واشترط فرجاني ساسي، الحصول على كامل مستحقاته وعدم خصم أي مبالغ منها بعد قيام مسؤولي الزمالك بخصم مبالغ كبيرة من مستحقاته بسبب الإيقاف الذي تعرض له في مباراة المحلة في الدوري.

ووصلت العلاقة بين التونسي فرجاني ساسي، ومسؤولي اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى طريق مسدود في مسألة تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، بعدما رفض فرجاني ساسي، الحضور في الجلسة التي دعاه اليها حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي بشأن التفاوض حول تجديد تعاقده، إلا ان فرجاني ساسي، فاجيء اللجنة بعدم الحضور، وتمسكه بموقفه الرافض التفاوض بشأن تجديد تعاقده وتمسكه بالرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

ورفض فرجاني ساسي، كل المحاولات التي بذلت معه خلال الأيام القليلة المنقضية لسحب شكواه من اتحاد الكرة، وتسوية الأمر بصورة ودية، ومنحه كافة مستحقاته المتأخرة دفعة واحدة.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، من مسؤولي اللجنة التي تدير النادي، بضرورة التمسك بتجديد تعاقد فرجاني ساسي، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق ووجوده امر ضروري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.