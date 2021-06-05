شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. جورديولا الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، للمرة الثالثة في مسيرته مع السيتيزن.

وقاد الإسباني سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

وتفوق بيب على كل من، مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وديفيد مويس مدرب وست هام وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وحصد جورديولا اللقب موسمي 2017-18 و2018-19.