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للمرة الثالثة.. جورديولا الأفضل في الدوري الإنجليزي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، للمرة الثالثة في مسيرته مع السيتيزن.

وقاد الإسباني سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

وتفوق بيب على كل من، مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وديفيد مويس مدرب وست هام وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وحصد جورديولا اللقب موسمي 2017-18 و2018-19.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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