شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقًا على محمد صلاح .. مدافع مانشستر سيتي الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد البرتغالي رون دياز مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 متفوقًا على النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

وحافظ مانشستر سيتي على الجائزة بعدما حصدها كيفين دي بروين الموسم الماضي.

وانضم دياز قادما من بنفيكا البرتغالي لتعزيز دفاع سيتي وساهم اللاعب البالغ 23 عاما في حصد كتيبة بيب جوارديولا للقب.

وخرج الفريق بشباك نظيفة في 15 مباراة بقيادة دياز، وفاز في 23 من أصل 32 مباراة خاضها، كما ساعد في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بتاريخه والفوز بكأس الرابطة الإنجليزية.