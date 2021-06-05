شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينهي اتفاقه مع الريان القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتفاقه مع نادي الريان القطري، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال لاعب حر.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي، مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

وذكر موقع «football tunisien»، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، أنهى اتفاقه مع نادي الرياضي القطري بشأن انضمامه للفريق في نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأوضح أن فرجاني ساسي سوف يعلن عن وجهته المقبلة للرأي العام عقب فترة التوقف الدولي.

يذكر أن فرجاني ساسي يتواجد حاليًا مع منتخب تونس، استعدادًا لخوض مباراتي الكونغو الديمقراطية والجزائر الوديتين.