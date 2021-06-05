شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم .. تعرف على المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المنتخب السعودية مساء اليوم منتخب اليمن في استاد مرسول بارك بمدينة الرياض، وذلك ضمن الجولة السابعة من تصفيات المؤهلة كأس الأمم الآسيوية 2023، وكأس العالم 2022.

توقيت مباراة السعودية واليمن

موعد انطلاق مباراة التي تجمع بين المنتخب السعودي واليمني 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

يتم بث المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية اتش دي بصوت المعلق السعودي عبدالله الحربي يوم السبت 5 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية و8 مساءً بتوقيت القاهرة و10 مساءً توقيت أبوظبي.

موقف المنتخب السعودي واليمني في المجموعة.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة التي تضم أوزباكستان وسنغافورة وفلسطين بجانب اليمن برصيد 11 نقطة، ويحتاج للفوز للابتعاد عن أوزباكستان 9 نقاط ثاني المجموعة في تصفيات كأس العالم لعام 2022.

أما المنتخب اليمني ترتيبه في المركز قبل الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط، يظل الديربي العربي بين منتخب السعودية واليمن حافز لأداء مباراة قوية بين المنتخبين.