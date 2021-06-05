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رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو يبحث مع هشام حطب سبل تعزيز التعاون المشترك

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحث المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية سبُل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الرياضي وذلك في حضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد.
وقال شريف مصطفى إنه تم بحث عقد اتفاقيات ثنائية مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو من أجل دعم نشاط اللعبة في مصر الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة اللعبة واللاعبين ويؤدي إلى مزيد من التطوير مع إتاحة الاطلاع على أحدث ما التوصل إليه في مجال أساليب التدريب في مجال لعبة الكونغ فو.
وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو إنه تمت أيضا مناقشة بعض المستجدات على الساحة المصرية والإفريقية والدولية الخاصة باللعبة وسبل تحقيق المزيد من الانتشار الواسع للكونغ فو، كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجال والتي وجدت توافق في الرؤى بين الجانبين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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