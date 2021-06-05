شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تنظم قافلة رياضية بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برنامجًا يتضمن قوافل رياضية بقرية كفر المدينة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية إحدى القرى التي لا يوجد بها مركز شباب وبمشاركة أهالى القرية من مختلف الأعمار، حيث تم تنفيذ مهرجان رياضي في مسابقات ترويحية وعدة رياضات منها كرة القدم والطائرة وألعاب القوى وشد الحبل وذلك إيماناً منها بأحقية تلك القرى في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة اسلوب حياة .

يأتى برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية في إطار سعى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى لا يوجد بها ملاعب أو أندية أو مراكز شباب وتنفيذها في الساحات وشوارع القرى، وتمكينها من الدعم وتوفير الخدمات التعليمية ،الاقتصادية، الاجتماعية والرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن برنامج القوافل الرياضية يهدف إلى إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية ودعم حركة الرياضة بالقري التي لا يتوافر بها خدمات رياضية، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا رياضيا.

وأضاف “صبحى”، أن البرنامج يستهدف 16 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالى 100 قافلة رياضية، ويستفيد منها جميع أهل القرى من مختلف الأعمار ومن الجنسين .