شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف باقي مسابقات فرق الاسكيت رجال وسيدات بالبطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم السبت منافسات البطولة العربية للرماية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية.

حيث تستكمل اليوم باقي منافسات فرق الاسكيت رجال وسيدات وأيضاً ناشئين وناشئات، فيما تقام باقى مسابقات اسكيت رجال وسيدات وأيضاً ناشئين وناشئات للجائزة الكبرى.

كما تقام اليوم منافسات نهائي فرق الاسكيت للرجال والسيدات للبطولة العربية، على أن تقام أيضاً نهائي منافسات فرق الجائزة الكبري للاسكيت رجال وسيدات.

ويواصل لاعبي المنتخب الوطني اليوم تدريباتهم لسلاح بندقة 10م ومسدس 10م على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي.

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.

وفى إطار أخر نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرماية زيارة تفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية«بالعاصمة الإدارية الجديدة، لرؤساء الوفود العربية المشاركين في البطولة العربية للرماية والتى عبر رؤساء الوفود عن انبهارهم بالمستوى الحضاري للمدينة التي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، بتنوع إنشاءاتها ما بين استاد رياضي، وصالتين مغطاة، ومجمعات أوليمبية للسباحة، وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش، وميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وملاعب متنوعة، ومستشفى طبي رياضي متكامل، وفندق لاستضافة الوفود الرياضية.

وأكدوا أن مصر تشهد خلال الآونة الراهنة العديد من المشروعات العملاقة في ضوء عجلة الإنتاج والتنمية التي تنتهجها البلاد بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدين بالتعاون المثمر بين مصر ومختلف الدول العربية في كافة المجالات ومنها قطاعى الشباب والرياضة.

وأعرب رؤساء الوفود العربية المشاركون في البطولة العربية للرماية عن سعادتهم بالتواجد بالقاهرة، مثنين على حسن الاستضافة والتنظيم للبطولة، وحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً سلامة وصحة جميع الوفود المشاركة.

الجدير بالذكر أن أختتمت أمس الجمعة منافسات فردي الاسكيت، والتي فاز بالمركز الأول سيف بن فطيس من الامارات، وراشد العذبه من قطر بالمركز الثاني، بينما حل اللاعب عبدالله الرشيدي من الكويت بالمركز الثالث.