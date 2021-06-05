شكرا لقرائتكم خبر عن رياضي أردني ينسحب من مواجهة إسرائيلي ضمن بطولة مؤهلة لألعاب طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انسحب الأردني أسامة أبو جامع، لاعب تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، من مواجهة لاعب إسرائيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في سلوفينيا، والمؤهلة للألعاب البارالمبية (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة) المقررة في طوكيو الصيف المقبل.

وأظهر موقع البطولة، نتيجة المباراة التي احتسبت للاعب الإسرائيلي بـ3 أشواط نظيفة، مشيرا إلى أن أبو جامع لم يأت للعب المباراة، وجرى اعتباره منسحبا، وفقا للوائح البطولة.

وانقسمت الآراء بين المشجعين عبر منصات التواصل، حيث وجه البعض التحية للاعب على هذا الموقف الرافض للتطبيع مع المحتل، بينما اعتبر آخرون أن المواجهة كانت يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تُقصي اللاعب الإسرائيلي، وفق قولهم.

وعلّق الناشط صفوت صافي في تغريدة له عبر تويتر “أسامة بطل حائز على عدة ميداليات ذهبية، وقد تدرب جيدا لهذه المسابقة، تحية حب وتقدير”.

وتستمر البطولة حتى الثامن من يونيو الجاري، بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة، من 50 دولة حول العالم، وضم وفد الأردن إلى جانب اللاعب أسامة أبو جامع، زميلته فاتن عليمات.