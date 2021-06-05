شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن صفقة سموحة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أولى الصفقات التي سيتم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بها خلال فترة الصيف المقبل.

وقال محمد فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«سموحة يوقع أولى صفقاته السوبر للعام الجديد، لاعب ٢٠ عاما مصري الأب، أوروبي الأم يلعب في خط الهجوم».

وأضاف :«هذا اللاعب تخرج في أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم، وقع عامين لسموحة، طريقة للمنتخب الاوليمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر».

وأوضح :«سموحة لم يدفع مليما واحدا في انتقاله، نتمنى لك ولنا التوفيق».