شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بعضوية الزمـالـة فـي «دولـي التزلــج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج فئة الزمالة، وذلك بعد أن تم التصويت بالموافقة من جميع الأعضاء ال 123.

وتمتاز هذه العضوية بإتاحة الفرصة كاملة للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في البطولات التي يعتمدها وينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، وترخيص اللاعبين مع احتساب ساعات التزلج دولياً، وتتيح كذلك إمكانية استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.

قال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وبفضل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وكذلك ما تمتلكه الدولة من منشآت رياضية حديثة، وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية.

وأضاف القبيسي أن هذه العضوية تعتبر استكمالاً للعضوية السابقة التي حصل عليها الاتحاد الإماراتي عام 2018، وخطوة مهمة للحصول على العضوية الدائمة العام المقبل.

وساهمت العضوية الدائمة التي حصل عليها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في الاتحاد الآسيوي للتزلج بشكل كبير في دعم الملف المطروح ضمن أجندة الاتحاد الدولي للتزلج، للموافقة على عضوية الإمارات فيه.