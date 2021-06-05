عـيسى هـلال يثمن طفـرة اتحاد كـلبـاء الفـنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة ميدانية لنادي اتحاد كلباء للوقوف على تحضيرات الموسم الجديد، حيث كان في استقباله علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

أثنى هلال على المستوى الجيد والمتطور الذي قدمه الفريق الكلباوي والنتائج المميزة التي حققها «النمور» بالوصول للنقطة 39 واحتلال المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي، وتحقيق فريق الرديف المركز الثالث في دوري تحت 21 سنة، مطالباً بالاستمرار على النهج نفسه، ورفع مستوى الطموح لديهم من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية.

كما أثنى رئيس المجلس الرياضي على استراتيجية إدارة الشركة في تبني المواهب الشابة والاعتماد عليها لتشكل رافداً قوياً للفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

من جانبه، شكر اللوغاني رئيس المجلس الرياضي على دعمه المتواصل ومتابعته الدائمة للأندية من أجل تسهيل أمورها، مؤكداً حرص إدارة كلباء على مواصلة مسيرة العمل والتميز والتخطيط للمستقبل.

على خط آخر، تواصل اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأوروجوياني، خورخي داسيلفا الذي تم تجديد عقده مع «النمور» للموسم الثالث على التوالي، دراسة احتياجات الفريق للموسم الجديد، من اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين، وتقوية خطوطه بعناصر مميزة حتى يواصل «الأصفر» مسيرته الناجحة في الموسم المقبل والذي يبدو انه سيكون مميزاً، بعدما نجحت شركة الكرة مؤخراً في إبرام عدد من الصفقات المميزة بضم الأرجنتيني المقيم برايان راميريز لاعب وسط ارتكاز حتا السابق.

بجانب التعاقد مع المهاجم الدولي رولاند فارجا لاعب بودابست والمنتخب المجري، والنمساوي روبيرت زولي مهاجم فريق بوخوم الألماني، فضلاً عن ضم الثلاثي المحلي المدافع عبدالله جاسم من الوصل، ومحين خليفة من الشارقة، وخالد الزري من عجمان.