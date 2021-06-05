شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على كوامي «مقيم» خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

انهالت العروض على الإيفواري المقيم كوامي أوتوني (20 عاماً)، صخرة دفاع خورفكان، بعد تألقه اللافت مع «النسور» للموسم الثاني على التوالي، حيث دخل أكثر من ناد من فرق المقدمة في دوري الخليج العربي على خط التفاوض مع إدارة خورفكان، للظفر بخدمات اللاعب الذي يستمر عقده مع أبناء الخور حتى الموسم القادم.

يذكر أن خورفكان نجح مؤخراً في التعاقد مع ثنائي الظفرة خالد بطي ومسعود سليمان للمشاركة مع «النسور» في الموسم الجديد، فضلاً عن تجديد إعارة كل من المدافع عبد الله الرفاعي من الوحدة، ويوسف العامري من الجزيرة، وهزاع سالم من النصر، فيما ينتظر أن يتم التجديد للاعبين عامر مبارك غانم، وعادل الحمادي وفوزي فايز بعد نجاحهم مع الفريق.

أما على صعيد المحترفين الأجانب، فتم تجديد عقد البرازيلي رافايل دودو للموسم الثالث، فيما تم الاستغناء عن الثنائي رامون لوبيز (هداف الفريق) ومواطنه البرازيلي برونو لاماس، فيما يكتنف الغموض مصير البرازيلي باولينو ميلو الذي تم التعاقد معه خلال القيد الشتوي، كما بدأت اللجنة الفنية التي يترأسها خليل غانم رئيس شركة الكرة رصد عدداً من اللاعبين الأجانب والمحليين والتفاوض معهم لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، بناء على رؤية المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي تم تجديد عقده للموسم الثاني.