شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع سفير مصر فى تونس ترتيبات مباراة الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، اتصالات مع السفير المصري فى تونس للترتيب لبعثة المارد الأحمر لخوض مباراة الترجي ببطولة أفريقيا.

وفتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى للفريق خطوط اتصال مع سفارة مصر بتونس من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة برحلة الفريق في تونس.

ويبحث الأهلي مع سفارة مصر بتونس ترتيبات المباراة، وما يتعلق بشأن ملعب التدريب فندق الإقامة وإجراءات الوقاية من كورونا وغيرها من الأمور الخاصة بهذه الرحلة المهمة.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

على صعيد متصل، تسببت الإصابة فى حرمان خمسة من نجوم الأهلى من الاستمتاع بإجازة الست أيام التى حصل عليها زملاؤهم بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بداية من أمس، الجمعة، وطالب الجهاز الطبى بالاهلى كل من محمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمد محمود ووليد سليمان ومحمد هانى بالحضور يومياً لمقر النادى لمتابعة تنفيذ برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابات التى لحقت بهم بالفترة الاخيرة.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى، معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الافريقى فيما يعانى محمد هانى الظهير الأيمن للمارد الأحمر من شد فى العضلة الامامية تعرض له فى نفس المباراة.

بينما تعرض وليد سليمان صانع العاب الاهلى لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، خلال المباراة الودية التى خاضها المارد الاحمر مع نظيره مصر للتأمين الودية ، بينما اشتكى محمود متولى مدافع الاهلى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته فى ودية مصر للتأمين، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

فيما لايزال محمد محمود لاعب خط وسط الاهلى فى مرحلة التأهيل من إصابة غضروف الركبة بعد تعافيه من فيروس كورونا بعد تجاوزه رحلة التعافى من الاصابة بالرباط الصليبى مرتين .

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، إستعداداً لمواجهة الترجي ..وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.