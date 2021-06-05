شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم قبل استئناف المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم السبت، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل استئناف معسكر القاهرة بالمركز الأولمبى غدا، الأحد، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .

وكان من المقرر أن يدخل منتخب اليد المعسكر اليوم بعد الحصول على راحة عقب إنتهاء معسكر الغردقة ولكن ظروف التطعيم أجلت انطلاق معسكر القاهرة 24 ساعة.

ويغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم 27 يونيو القادم للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب أسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد للسفر من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا للدخول فى معسكر تدريبى و خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021 و إستكمال المعسكر فى فرنسا الى يوم 8 يوليو 2021. على أن يتوجه منتخب اليد إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021 لخوض دورة ثلاثة تضم ألمانيا و مصر والبرازيل.

وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى الى القاهرة يوم 12 يوليو تمهيدا للسفر إلى اليابان .

يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال ، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كلا من ،الدنمارك و اليابان و السويد و البحرين .