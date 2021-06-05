شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم قبل استئناف المعسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحصل منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم السبت، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل استئناف معسكر القاهرة بالمركز الأولمبى غدا، الأحد، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .
ويغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم 27 يونيو القادم للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب أسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.
ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد للسفر من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا للدخول فى معسكر تدريبى و خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021 و إستكمال المعسكر فى فرنسا الى يوم 8 يوليو 2021. على أن يتوجه منتخب اليد إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021 لخوض دورة ثلاثة تضم ألمانيا و مصر والبرازيل.
وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى الى القاهرة يوم 12 يوليو تمهيدا للسفر إلى اليابان .
يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال ، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كلا من ،الدنمارك و اليابان و السويد و البحرين .