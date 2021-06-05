شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يغادر إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة ويعود الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، القاهرة خلال الساعات الماضية متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازته على أن يعود الخميس المقبل لقيادة مران المارد الأحمر على ملعب التتش عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ستة أيام، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق موسيمانى 4 ألقاب مع النادي الأهلي حتى الآن في أقل من عام، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري، وعلى الرغم من أن البطولة كانت محسومة في عهد فايلر إلا أنه احتسبت له، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك في نهائي القرن، كما تُوج بلقب كأس مصر مع الأهلي على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في بطولة كأس السوبر الأفريقي لتكون البطولة الرابعة لموسيماني منذ توليه قيادة الأهلي بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويبدأ مسئولو الأهلي الفترة المقبلة حسم ملف هام خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حيث يقود الخطيب رئيس الاهلى اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني ، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن الخطيب سيبحث مع لجنة التخطيط في النادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ملف توقيع عقد جديد مع موسيماني يقضي ببقاء المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين _وربما ثلاثة مواسم_ ، وكشف المصدر عن رغبة الخطيب في زيادة راتب موسيماني بحيث يتناسب مع نجاحاته فالمدير الفني يحصل حالياً على ما يقرب من 110 ألف دولار شهرياً بجانب 50 ألف دولار لجهازه الأجنبي المعاون وهو مبلغ يرى مسئولو الأهلي أنه لم يعد مُناسباً للمدرب الجنوب أفريقي الذي حقق 4 بطولات مع الأهلي خلال ثمانية أشهر فقد منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن الخطيب مُتحمّس للغاية وسعيد جداً بنجاحات موسيماني ويرى أنه من المنطق مكافأته عما حققه مع الفريق حيث حصد معه بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات كما حصد كاس مصر وبرونزية مونديال الأندية وأخيراً السوبر الأفريقي.