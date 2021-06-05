شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من فرجانى ساسي عن حقيقة توقيعه لنادى الريان القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى، للتواصل مع الدولى التونسى فرجانى لاعب وسط فريق الكرة الأول، للاستفسار منه عن حقيقة ما نشر فى بعض الصحف التونسية صباح اليوم، والتى أكدت إن اللاعب وقع بالفعل لنادى الريان القطرى.

وكشفت تقارير صحفية أنفرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

وقال موقع "footballtunisien" التونسى أن فرجانى ساسى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ويتواجد فرجانى ساسى حاليًا فى معسكر منتخب تونس خلال فترة الأجندة الدولية فى الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما تأهل نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام بالكاميرون.

واختار منذر الكبير، المدير الفنى لنسور قرطاج، 31 لاعباً لخوض المباراتين، على رأسهم فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك، وزميله سيف الدين الجزيري وعلى معلول لاعب الأهلي.

وكان حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، كشف الحديث الذى دار بين المدرب واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، حول مصير فرجانى ساسى. وقال فتوح، إن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بأنه يكنّ كل التقدير والاحترام لفرجانى ساسى، إلا أن الزمالك لن يقف على لاعب، ومنحهم الحرية فى التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده.