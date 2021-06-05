شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يتظلم رسميا ضد قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراته أمام سمسطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى الألومنيوم بتظلم رسمى للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة ضد قرار لجنة المسابقات بالجبلاية بإعادة مباراة الفريق أمام مركز شباب سمسطا، لتقام يوم 8 يونيو الجارى على ملعب مركز شباب ببا.

وتضمن تظلم نادى الألومنيوم أن قرار لجنة المسابقات جاء مجحفا ضد الفريق، بسبب الاعتداء على الحكم وارتكاب أعمال شغب من جانب فريق سمسطا، وبالتالى يجب تطبيق اللائحة واعتبار الألومنيوم فائزا 3-0 .



الألومنيوم

الالومنيوم

وطالب نادى الألومنيوم باحتسابه فائزا بالمباراة، وفى حال التمسك بإعادتها فيجب مراعاة إتاحة فرص المدد البينية التى تتخلل المباريات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ونقل المباراة من ملعب ببا إلى ملعب أخر.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فى وقت سابق، إعادة مباراة مركز شباب سمسطا مع الألومنيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب ببا الرابعة عصرًا بدون جمهور.

كما قررت مسابقات اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا لنزول أعضاء الجهاز الفني أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة، مع إيقاف هاني جمال مدرب حراس المرمى وحسام حسن لاعب الفريق وعادل نور الدين لاعب الفريق 4 مباريات وألف جنيه غرامة لكل منهم لما بدر منهم تجاه الحكم.

فيما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على الألومنيوم 5 آلاف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم.