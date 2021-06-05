شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسابقات فرق الاسكيت رجال وسيدات بالبطولة العربية للرماية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، السبت، منافسات البطولة العربية للرماية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجارى، على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

وتستكمل اليوم باقى منافسات فرق الاسكيت رجال وسيدات وأيضاً ناشئين وناشئات، فيما تقام باقى مسابقات اسكيت رجال وسيدات وأيضاً ناشئين وناشئات للجائزة الكبرى.





كما تقام اليوم منافسات نهائي فرق الاسكيت للرجال و السيدات للبطولة العربية ، على أن تقام أيضاً نهائي منافسات فرق الجائزة الكبري للاسكيت رجال وسيدات.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطنى اليوم تدريباتهم لسلاح بندقة 10م و مسدس 10م على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.

وفى إطار أخر نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرماية زيارة تفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لرؤساء الوفود العربية المشاركين في البطولة العربية للرماية والتى عبر رؤساء الوفود عن انبهارهم بالمستوى الحضاري للمدينة التي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، بتنوع إنشاءاتها ما بين استاد رياضي، وصالتين مغطاة، ومجمعات أوليمبية للسباحة، وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش، و ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وملاعب متنوعة، ومستشفى طبي رياضي متكامل، وفندق لاستضافة الوفود الرياضية.

وأكدوا أن مصر تشهد خلال الآونة الراهنة العديد من المشروعات العملاقة في ضوء عجلة الإنتاج والتنمية التي تنتهجها البلاد بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدين بالتعاون المثمر بين مصر ومختلف الدول العربية في كافة المجالات ومنها قطاعى الشباب والرياضة.

وأعرب رؤساء الوفود العربية المشاركون في البطولة العربية للرماية عن سعادتهم بالتواجد بالقاهرة، مثنين على حسن الاستضافة والتنظيم للبطولة، وحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً سلامة وصحة جميع الوفود المشاركة.

الجدير بالذكر أن أختتمت أمس الجمعة منافسات فردي الاسكيت ، والتي فاز بالمركز الأول سيف بن فطيس من الامارات، وراشد العذبه من قطر بالمركز الثاني، بينما حل اللاعب عبدالله الرشيدي من الكويت بالمركز الثالث.