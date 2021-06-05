شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يعلن موعد اختبارات الناشئين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد القماش، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى، بدء فترة الاختبارات لضم ناشئين جدد لفرق القطاع من مواليد 2007 وحتى 2001 ، وذلك اعتبارا من يوم 12 وحتى 30 يونيو الجارى.

وأضاف القماش، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى : "الاختبارات تنطلق يومى السبت والثلاثاء لمواليد 2005و2006 و 2007 والأحد والأربعاء لمواليد 2001و2002و2003 و 2004 على الملعب الفرعى “2” بمقر النادى الإسماعيلى بداية من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأتم حديثه القماش، "الاختبارات تقام تحت إشراف كبار المدربين لاكتشاف واختيار أفضل العناصر الشابة القادرة على ارتداء قميص الدراويش وتمثيله فى المحافل المحلية والدولية ، بعد صقل مواهبهم ومساعدتهم على أن يخرجوا للنور تحت مظلة اسم الإسماعيلى الكبير".

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.