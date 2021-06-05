شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رامي شعبان عن الزمالك والننى والقيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى رامي شعبان حارس مرمى آرسنال الإنجليزي الأسبق ولاعب المنتخب السويدى بتصريحات خلال الساعات الماضية، أكد خلالها حبه للمحترف المصرى محمد الننى ، قائلاً :"أنا أحبه جدًا، وكل مصر تحب النني أيضًا".

وأشار رامي شعبان فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع على شاشة قناة اون تايم سبورتس 2 :"النني لاعب مهم جدًا لآرسنال، فضلا عن أنه لاعب جيد، مشيرا إلى أنه من النادر أن ترى النني يخطئ، وأتمنى أن يستمر في النادي".

وكشف رامي شعبان حارس آرسنال الأسبق، خلال حديثه أن عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، تحدث معه من أجل الإنضمام للقلعة الحمراء في 2005.

ولفت رامي شعبان إلى أن الزمالك تحدث معه أيضا، مؤكدا أن أسباب رفضه الإنتقال للقطبين بسبب عامل السن، وأيضًا بسبب أسرته".

رامي شعبان تطرق فى حديثه عن بدايته مع نادي الزمالك وهو في سن 19 عامًا، مشيرا إلى أن الزمالك وقتها كان يضم إثنين حراس مرمى على أعلى مستوى وهما نادر السيد وحسين السيد".

وقال رامي شعبان ذات الأصول المصرية رحلت عن الزمالك بسبب سوء مستواي فى هذه الفترة .