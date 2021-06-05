شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: من حق فرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك آخر يونيو وطلب بطاقته الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن حالة واحدة يستطيع من خلالها التونسي فرجانى ساسى البقاء مع ناديه الحالى الزمالك لنهاية الموسم الجارى، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجانى ساسى إذا لم يكن وقع لأى نادٍ آخر أو جدد تعاقده مع الزمالك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن فرجاني ساسي إذا وقع لأى نادٍ يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجارى، كما يحق لناديه طلب بطاقته الدولية مع فتح باب القيد، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسال البطاقة للنادى الجديد.

من جهته كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحديث الذى دار بين المدرب واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، حول مصير الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى سينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجارى.