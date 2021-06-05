شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: من حق فرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك آخر يونيو وطلب بطاقته الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن حالة واحدة يستطيع من خلالها التونسي فرجانى ساسى البقاء مع ناديه الحالى الزمالك لنهاية الموسم الجارى، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجانى ساسى إذا لم يكن وقع لأى نادٍ آخر أو جدد تعاقده مع الزمالك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم.
من جهته كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحديث الذى دار بين المدرب واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، حول مصير الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى سينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجارى.
وأوضح فتوح خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بأنه يكنّ كل التقدير والاحترام لـ فرجانى ساسى، إلا أن الزمالك لن يقف على لاعب، مانحا إياهم الحرية فى التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده.
وأضاف وكيل كاريترون، أن المدرب وعد إدارة الزمالك بأنه فى حال عدم تجديد تعاقد فرجانى ساسى فإنه سيوفر اللاعب البديل لتعويضه، مؤكدًا أن البديل سيكون أفضل فى المستوى من ساسى.
وعن حقيقة رحيل كارتيرون عن الزمالك، قال حازم فتوح، "على مسئوليتى المدرب مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله، ولديه طموح فى تحقيق بطولات مع الفارس الأبيض، خاصة أن الولاية الثانية مختلفة عن ولايته الأولى".
وأكد حازم فتوح، أن كارتيرون يتابع ملف اللاعبين المعارين بشكل جيد، وأبدى إعجابه بالعديد منهم مثل مصطفى فتحى ومحمد صبحى حارس المرمى الذى نجح فى لفت أنظار المدرب.