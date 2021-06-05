شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما رفض أسامة عرابى اللعب بالزمالك رغم الاختبار مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أسامة عرابى عن بداية مشواره مع الساحرة المستديرة، موضحاً أنه كان يلعب الكرة فى الشارع وشارك فى إحدى الدورات الرمضانية وكاد ينتقل من خلالها إلى الزمالك.

وقال عرابى فى تصريحات سابقة، "كنت ألعب فى دورة رمضانية في سن الـ13 عاماً وشاهدنى الراحل حمادة أمام، وخضعت للاختبار فى نادى الزمالك ونجحت لكننى رفضت اللعب للأبيض وقتها، وقررت اللعب لنادى المقاولون العرب".

وأشار عرابى إلى أنه بعدما رحل عن المقاولون العرب خضع للاختبار مرة أخرى فى الزمالك ونجح أيضا لكنه رفض للمرة الثانية اللعب للأبيض، وتحدث مع بعض المقربين له الذين عرضوا عليه الذهاب للأهلى ووقتها نجح فى الاختبار واختاره الراحل أحمد ماهر مدرب فريق تحت 21 سنة للأهلي.

وأكد أسامة عرابى أنه انتقل للأهلى ولعب مع فريق الشباب لعدة أشهر فى عام 1981، وتم تصعيده للفريق الأول بواسطة محمود الجوهرى المدير الفنى فى موسم 1981-1982.