شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن بدء الاستعداد الموسم الجديد 10 يونيو الجارى بالعودة للتدريبات استعداداً لبطولة أفريقيا والسوبر الأفريقى، المقرر لهما أغسطس المقبل فى المغرب.

وقال عبد البارى، أن جميع اللاعبين سينتظمون فى بداية فترة الإعداد والتى يسبقها خطة تجديد العقود وصرف المستحقات حتى يكون هناك استقرار ذهنى للجميع.

أكد عبد البارى على صرف المستحقات المتأخرة لدى جميع اللاعبين كاملة، مع التوقيع على العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم، من أجل ترتيب الأوضاع للموسم الجديد مثل باقى الألعاب الأخرى.

واللاعبون الـ9 المنتهية عقودهم هم كل من: أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام، فضلا عن محمد على حارس المرمى.

فيما استقر جهاز كرة اليد بنادى الزمالك على تصعيد لاعبان أو ثلاثة من صفوف الناشئين مواليد 2000 لصفوف الفريق الأول فى الموسم المقبل من أجل تدعيم الفريق بعناصر الشباب ،كما إستقر جهاز يد الزمالك على عدم الإستعانة بمحترف أجنبى، خاصة أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع محترف هذه الفترة ، و لكن يرى جهاز الزمالك أهمية دور الشباب كأول خطوات بناء مستقبل كرة اليد فى الزمالك.

ونجح الزمالك مؤخرا فى التتويج بلقب دورى المحترفين مع الفريق الأبيض هذا الموسم على حساب الأهلى، قبل أن يخسر لقب كأس مصر أمام الأهلى أيضا.