الخليج 365 يكشف.. الزمالك يستعد لإنهاء أزمته مع الدفاع المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة المتعلقة بنادي الدفاع الحسني الجديدي بشأن لاعب الفريق حميد أحداد، دون الاستئناف على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أمهلت الزمالك 45 يوماً في وقت سابق من أجل سداد 30 ألف يورو وفائدة سنوية تقدر بـ5% لصالح الدفاع الحسني الجديدي.

وأعار الزمالك في يوليو 2019 حميد أحداد إلي نادي الرجاء لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار ولم يحصل الدفاع الجديدي على نسبة الـ 20% من قيمة إعارته المدرجة في عقده مع النادي الأبيض في صفقة بيعه.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الإدارة تستعد لتوفير الـ30 ألف يورو بجانب الفائدة دون أي اجراء أخر متعلق بالاستئناف".

وتابع "المجلس وجد أنه في حالة قام بخطوات أخرى قد يجد نفسه يدفع مبالغ أكبر من المبلغ المستحق للنادي المغربي".

واختتم "خلال أيام سيتم سداد المبلغ المستحق للدفاع الحسني الجديد ويتم الانتهاء من هذا الملف".

وفرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة قدرها 30 ألف يورو على الزمالك بناء على شكوى مقدمة من نادي الدفاع الحسني الجديدي ضد النادي الأبيض بشأن إعارة حميد أحداد لنادي الرجاء.

وألزمت لجنة فض المنازعات نادي المالك بسداد فائدة سنوية قيمتها 5% من المبلغ المستحق تبدأ من تاريخ الـ 19 من أغسطس 2019 حتى تاريخ سداد للغرامة.

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من الدفاع الجديدي مطلع موسم 2018/2019 لمدة 4 سنوات مقابل مليونًا و400 ألف دولار.