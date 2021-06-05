"أوروبي الأم ولم ندفع مليماً".. رئيس سموحة يعلن ضمه لصفقة "سوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناديه وقع أولى صفقاته السوبر للموسم الجديد بضم لاعبًا لأب مصري وأم أوروبية يبلغ من العمر 20 عامًا.

ودوّن عامر، عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، اليوم السبت قائلاً:"سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد، لاعب ٢٠ عامًا مصري الأب أوربي الأم يلعب في خط الهجوم ،تخرج من أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم".

وأضاف فرج عامر:"وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر(سموحة لم يدفع مليمًا واحدًا في انتقاله) نتمني لك ولنا التوفيق".

وأتم رئيس نادي سموحة، تدوينته قائلاً:"لاعب سموحة الجديد فضل أن يُوقع لنا بالرغم من إمكانية حصوله على عروض أفضل بكثير جدًا، تجربة ظهور العديد من نجوم الصف الأول في سموحة أغرته؛ خاصة أن إمكانيات هذا النجم الصغير مبهرة".