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"للمرة الثالثة".. جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

توج الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة، أفضل مدرب في موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتوج جوارديولا مع سيتي باللقب الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز في غضون أربعة مواسم بعدما تفوق سيتي على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة.

وتفوق جوارديولا على كلا من: مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وديفيد مويس مدرب وست هام.

وسبق ونجح جوارديولا في الفوز بجائزة أفضل مدرب في بريميرليج موسم 2017-2018، وكذلك في موسم 2018-2019.

وبات جوارديولا هو ثالث مدير فني يُتوج بجائزة أفضل مدرب في بريميرليج 3 مرات، حيث سبقه كلا من الفرنسي أرسين فينجر مع أرسنال، والبرتغالي جوزيه مورينيو مع ، بينما يأتي على رأس القائمة السير أليكس فيرجسون بـ11 مرة مع مانشستر يونايتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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