المقاولون: الزمالك لم يطلب مجلي.. وتدريب النحاس لبيراميدز شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أن تدريب عماد النحاس مدرب الفريق لنادي بيراميدز، مجرد شائعة، مشيراً إلى أن نادي الزمالك لم يطلب التعاقد مع محمد مجلي لاعب الفريق.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "عماد النحاس من يوم ما اشتغل معنا والاشاعات تلاحقه، والكلام عن ارتباطه بالأهلي ليس له أساس من الصحة، وليس لدينا خبر عن ارتباطه بنادي بيراميدز ولم يصلنا أي شيء بخصوصه، ونحن متمسكون به، وارتباطنا به إلى ما لا نهاية".

وأضاف: "ارتباط محمد مجلي بالانتقال للزمالك شائعات ومجرد كلام من وكلاء اللاعبين، ولن نفرط بأي لاعب من لاعبي الفريق هذا الموسم، ولم تصلنا أي عروض للاعبي الفريق".

وأكمل: "لم يُطرح فكرة إلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة، والأندية جميعها ترغب في استكمال البطولة وهو حل مرفوض شكلاً وموضوعا".

واختتم محمد عادل: "سيف الدين الجزيري لاعب ممتاز وهو مكسب لنادي الزمالك، والمباريات الأخيرة أثبتت أن الزمالك يحتاج لاعب مثله، ولم يحن الوقت في تفعيل عقده، والأمور مستقرة حتى الآن، وغير مقبول أن نسمع أن يريد الزمالك تقليل مبلغ الشراء.. وعلق ضاحكاً: "نحن نفكر في زيادة المبلغ".