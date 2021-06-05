مصطفى نجم: ننتظر موافقة الإدارة بشأن أكاديمية الزمالك في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى نجم عضو اللجنة المكلفة باختيار الناشئين بنادي الزمالك، إنه حصل على موافقة مبدأية من طارق يحيى بصفته رئيسًا لقطاع الناشئين في ناديه.

وقال نجم، خلال مداخلة بفضائية الزمالك:"أشكر طارق يحيى لموافقته على إقامة أكاديمية في فلسطين وبالتحديد في مدينة غزة وننتظر موافقة مجلس الإدارة ولن يتأخروا فمصر تقف دائمًا مع فلسطين ووقفت في الحرب الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفة رجال مع فلسطين وباسم الشعب الفلسطيني أشكر الرئيس".

وأشار عضو اللجنة المكلفة باختيار الناشئين بنادي الزمالك، إلى أنهم أجروا اختبارات للناشئين في أكثر من محافظة خلال العشرة أيام الماضية وهناك اختبارات أخرى ستكون في الصعيد وتم اختيار عدد من اللاعبين سيُحدد طارق يحيى وجمال عبد الحميد بصفتهما قرار انضمامهم لفرق النادي.

وتطرق نجم في حديثه عن الفترة الحالية للنادي الزمالك التي تشهد توقفًا في مباريات الدوري، قائلًا:"على كارتيرون تجهيز اللاعبين البدلاء خلال فترة التوقف فيتأثر الزمالك مع غياب الأساسين ولابد من إقامة مباريات ودية ليتم الدفع باللاعبين اللذين لا يشاركون بجانب تصعيد الناشئين".

وأتم نجم:"ننافس بقوة على الدوري والأهلي ليس في أفضل حالاته وقد يتعثر في مؤجلاته ونحن فقدنا نقاط بسبب سوء توفيق وسيكون هناك منافسة قوية وبإذن الله نحسم الدوري".