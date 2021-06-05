متفوقاً على صلاح.. مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم البرتغالي روبن دياز مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

وتفوق المدافع البرتغالي على كل من برونو فيرنانديز، جاك جريليش، هاري كين، ماسون ماونت، محمد صلاح، وتوماس سوتشيك، الذين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة.

وحافظ دياز على نظافة شباكه في 15 مباراة من 32 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وأصبح دياز هو رابع مدافع في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج، ليعادل كل من نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق، فينسينت كومباني لاعب مانشستر سيتي السابق وفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

وبات دياز هو ثاني لاعب برتغالي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

ويعتبر هذا هو الموسم الأول لروبن دياز في بريميرليج، بعد انتقاله للسيتي في مطلع الموسم الماضي، قادماً من نادي بنفيكا.