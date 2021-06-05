موسيماني يحسم مركز المهاجم ويطيح بثنائي الأهلي - صور Afp

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أكثر من لاعب في مركز المهاجم الصريح مع الاستغناء عن ثنائي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك النادي الأهلي أكثر من لاعب في هذا المركز في مقدمتهم، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، الكونغولي والتر بواليا مع النيجيري جونيور أجاي الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، بالإضافة إلى اللاعب الشاب أحمد ياسر ريان والمعار لسيراميكا كيلوبترا.

ويأتي يواليا في مقدمة الراحلين عن الأهلي، بسبب عدم تقديمه للمستوى الذي ظهر به في ناديه السابق الجونة، كما أن موسيماني يرغب بتوفير مقعد أجنبي للتعاقد مع لاعب آخر.

ولا يمانع موسيماني في رحيل مروان محسن، في ظل عودة أحمد ياسر ريان الذي يتربع على صدارة هدافين الدوري المصري هذا الموسم برصيد 12 هدف.

وأبدى موسيماني نيته في عدم التفريط في الثنائي صلاح محسن ومحمد شريف، اللذان يقدمان مرود جيد مع الفريق، خاصة الأخير الذي بات هداف الأهلي هذا الموسم برصيد 9 أهداف.