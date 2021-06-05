تقارير.. ميسي يُنهي مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي

يفكر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، في عقد صفقة جديدة مع البرسا مدتها عشر سنوات، بتمديد عقده على أن يختتم مسيرته الكروية في نادي إنتر ميامي الأمريكي والمملوك لنجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن، إلا أن هناك تفاؤل من قبل خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بالحصول على توقيع البرغوث الأرجنتيني.

وسيقضي ميسي موسمين في برشلونة ثم يلعب موسمين أخرين في الدوري الأمريكي لحساب ميامي، قبل أن يعود إلى إسبانيا ويصبح شريكًا استراتيجيًا في برشلونة مع دور خارج الملعب كجزء من صفقة مدتها عشر سنوات، مثل سفير عالمي، وذلك حسبما ورد بصحيفة ديلي ميل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ألمح إلى طبيعة الصفقة في وقت سابق من هذا العام، عندما كشف عن رغبته في اللعب في مكان آخر مع الحفاظ على صلته بالنادي الذي ظهر فيه لأول مرة في عام 2003.

وقال ميسي لمحطة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية “خطتي هي تقديم كل ما بوسعي للنادي في الوقت الحالي، أود أن ألعب في الولايات المتحدة وأن أجرب الحياة والدوري هناك، لكنني في النهاية أعود إلى برشلونة بشكل ما”.

وأكمل حديثه: “لا أفكر كثيرًا في المستقبل على المدى القصير وأريد فقط أن أرى كيف ينتهي الموسم.”