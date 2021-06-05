الزمالك يجتمع مع كارتيرون للتعاقد مع بديل فرجاني ساسي - صور Reu

بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادي نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في البحث عن بديل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذي رفض التجديد للقلعة البيضاء حتى الأن.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تعاقد معه الأبيض في صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.

وتفاضل اللجنة بين محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب ومحمد صادق لاعب وسط الإسماعيلي، من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة، بعد ظهورهما بشكل لافت خلال هذا الموسم.

وتعقد لجنة الزمالك اجتماعًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، اجتماعا على هامش المران الأول للأبيض بعد عودته من اجازته لمناقشة العديد من الأمور في مقدمتها موقف فرجاني ساسي.

وأوضح ساسي أنه سيعلن موقفه مع نادي الزمالك ويكشف كل التفاصيل خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك عقب انتهاء المعسكر الحالي لمنتخب تونس.

من جهته أكد حازم فتوح وكيل أعمال كارتيرون، أن المدرب الفرنسي وعد الإدارة الزمالك بتوفير البديل بأنه فى حالة عدم تجديد تعاقد فرجانى، مشيرًا إلى أن البديل سيكون أفضل في المستوى.