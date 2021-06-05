الكثيري يوجه بتقديم الدعم لنادي شباب القطن للمشاركة في البطولة الآسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش بتقديم مبلغ 10 ملايين ريال دعماً لمشاركة نادي شباب القطن في البطولة الآسيوية لكرة اليد المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة 12 -21 يونيو الجاري.



وخلال لقاءه ببعثة النادي حث الوكيل لاعبي الفريق بذل كل الجهد لتحقيق نتائج مشرفة، موكداً دعم السلطة المحلية بالوادي والصحراء لكافة المشاركات المحلية والخارجية للأندية الرياضية.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالهادي التميمي والمهندس هشام السعيدي، عبّر مدير مكتب الشباب والرياضة رياض الجهوري عن تقدير شباب ورياضيي وادي حضرموت للدعم الذي يحظى به نادي شباب القطن ودعمه للمشاركة في البطولة الآسيوية.

فيما أوضح رئيس نادي شباب القطن صلاح القعيطي أن النادي قد عمل على الإستعداد الأمثل للمشاركة في البطولة الأسبوع القادم، موكداً حرص جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري على تحقيق مشاركة مشرفة.

حضر اللقاء أمين عام فرع اتحاد كرة اليد بوادي حضرموت لطفي بازياد.